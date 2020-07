Lombardia: assessore Cambiaghi, da regione sostegno concreto ad associazioni e manifestazioni sportive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata approvata dalla Giunta della Regione Lombardia su proposta dell'assessore a Sport e Giovani Martina Cambiaghi, la delibera per l'approvazione della 'Modifica dei criteri attuativi relativi alla misura a sostegno delle manifestazioni sportive sul territorio lombardo'. "Aiutiamo in modo concreto il settore dello sport - ha commentato l'assessore - rispondendo con tempestività a tutte le richieste che nelle ultime settimane mi sono arrivate dal territorio". "Sono principalmente due - ha chiarito - le misure che abbiamo voluto mettere in campo per dare un aiuto concreto per le manifestazioni e gli eventi già in graduatoria ma che non si sono potute svolgere a causa dell'emergenza sanitaria". "In particolare - ha continuato - sarà possibile posticipare a nuova data le manifestazioni non svolte a causa dell'emergenza coronavirus e la possibilità di richiedere il riconoscimento del 50 per cento del contributo assegnato a quelle annullate". "Un'attenzione da parte dell'assessorato - ha concluso - per incentivare da un lato la ripartenza e la riprogrammazione degli eventi, dall'altro una concreta vicinanza per tutti gli appassionati di sport". (com)