Camerun: governo, informazioni su colloqui con separatisti anglofoni "non in linea con la realtà"

- Le informazioni diffuse dalla stampa del Camerun sull'avvio di negoziati da parte del governo con alcuni combattenti separatisti delle regioni anglofone del Nordovest e del Sudovest "non corrispondono al vero". Lo ha dichiarato in un comunicato il ministro delle Comunicazioni e portavoce del governo di Yaoundé, René Emmanuel Sadi, sottolineando che le informazioni "diffuse sui social network sullo svolgimento il 2 luglio di negoziati tra una delegazione governativa ed alcuni secessionisti (...) non sono in linea con la realtà". Secondo quanto riferito venerdì scorso dal legale del combattente Julius Ayuk Tabead ad alcuni media internazionali, una delegazione composta da nove combattenti separatisti avrebbe incontrato le autorità di Yaoundé per avviare colloqui su un possibile cessate il fuoco nelle regioni angolofone, in seguito all'appello delle Nazioni Unite. Questi colloqui iniziali, annunciati venerdì da Ayuk Tabe, sono stati confermati ai media da un alto funzionario delle Nazioni Unite, mentre le autorità di Yaoundé non avevano confermato né smentito l'informazione. (segue) (Res)