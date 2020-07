Romania: ministro Sanità su riapertura ristoranti, "vogliamo che accada il più presto possibile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il confronto per stabilire nuove regole per la riapertura dei ristoranti iniziano questa settimana in Romania. "Vogliamo che ciò accada il più presto possibile, ma tutto dipende dall'osservanza delle norme sanitarie annunciate dalle autorità", ha spiegato il ministro della Sanità romeno, Nelu Tataru, durante una dichiarazione alla stampa. "Ogni misura viene presa in un contesto epidemiologico. Stavamo considerando la riapertura dei ristoranti dal primo luglio, ma il contesto attuale ci ha fatto rinviare la decisione. Da giovedì discuteremo in un gruppo di lavoro per concordare alcune regole; alcuni partner seguono meno le regole. Una volta stabilite le regole, c'è anche da assicurare l'osservanza delle regole. Se avremo una conclusione del gruppo di lavoro tecnico, affronteremo anche il momento della riapertura dei ristoranti. Vogliamo che questo avvenga il più presto possibile", ha dichiarato Tataru. Le dichiarazioni del ministro arrivano nel contesto in cui le autorità hanno multato diversi gestori di terrazze con ristoranti all'aperto per non conformità alle norme igieniche o di distanziamento sociale. (Rob)