Infrastrutture: Ottolenghi (Confindustria), Italia deve concentrare al meglio traffici logistici

- Per l’Italia è fondamentale immaginare quali iniziative a livello europeo permetterebbero al paese di concentrare meglio i traffici logistici. Lo ha affermato oggi Guido Ottolenghi, presidente del gruppo tecnico "Logistica, Trasporti ed Economia del Mare" di Confindustria, nel corso della videoconferenza “Logistica e trasporti, gli strumenti Ue per uscire dalla crisi”. L’Italia ha una posizione logistica interessante nel Mediterraneo, ma ha una struttura geografica montuosa e la barriera delle Alpi la rende meno vantaggiosa rispetto a altri porti europei, ha evidenziato Ottolenghi. Si rende quindi necessario mantenere l’interesse sullo sviluppo infrastrutture. “I grandi trafori alpini devono essere potenziati” e sviluppati nel minor tempo possibile, ha aggiunto. La vicenda Liguria, secondo Ottolenghi, “mette in luce una cultura del rischio nel nostro paese e nell’Ue che meriterebbe un dibattito a se: tendiamo a immaginare che si possano sempre ridurre a zero i rischi, inventando normative insostenibili”, che quando applicate “portano alla paralisi”. (Frm)