Ue: previsioni economiche, non si esclude una ripresa più rapida del previsto

- Non si può escludere una ripresa più rapida del previsto. Lo ha attestato la Commissione europea nelle sue previsioni economiche estive. Secondo la Commissione ci sono anche rischi al rialzo, come una disponibilità precoce di un vaccino contro il coronavirus o come la proposta della Commissione per un piano di risanamento, il fondo per la ripresa, che non viene preso in considerazione in questa previsione poiché non è stato ancora concordato. Più in generale, un rimbalzo più rapido del previsto non può essere escluso, in particolare se la situazione epidemiologica consente di eliminare più rapidamente le restanti restrizioni rispetto a quanto ipotizzato. (Beb)