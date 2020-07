Serbia-Italia: Istituto di cultura organizza Italia IN scena ON line

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto italiano di cultura di Belgrado dà oggi il via a Italia IN scena ON line, una rassegna di spettacoli di autori italiani in lingua serba a cura del regista Gianluca Barbadori della cooperativa Ponte tra Culture. Sono quattro gli spettacoli in programma che saranno trasmessi in streaming ogni martedì nel mese di luglio alle ore 21 e disponibili per le 48 ore successive sui canali online dell'Istituto di cultura (Facebook, Twitter, Instagram). A conclusione degli spettacoli è previsto un incontro online con gli attori ed il regista. La postproduzione del video è stata realizzata da Juan Camilo Arias. Questa sera sarà presentato lo spettacolo in forma di monologo "L'uomo dal fiore in bocca" di Luigi Pirandello, con Molnar Zoltan. Seguirà la lettura drammatizzata di "Pensaci, Giacomino" con Aleksandar Meda Jovanovic e Djordje Zivadinovic Grgur. Il 14 luglio alle ore va in scena lo spettacolo "Leonardo Da Vinci. L'opera nascosta" di Michele Santeramo con Maja Susa e Molnar Zoltan. (segue) (Seb)