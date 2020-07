Serbia-Italia: Istituto di cultura organizza Italia IN scena ON line (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 21 luglio sarà presentato lo spettacolo "Maratona di New York" di Edoardo Erba con la lettura drammatizzata di Milos Timotijevic e Slaven Doslo. Il 28 luglio va in scena lo spettacolo "Coppia aperta, quasi spalancata" di Franca Rame e Dario Fo, con Maja Susa e Aleksandar Meda Jovanovic. Gli spettacoli sono diretti da Gianluca Barbadori, attore professionista e regista con vasta esperienza internazionale. Come regista, dal 1994 ad oggi Barbadori ha messo in scena oltre 100 spettacoli dirigendo attori professionisti, giovani attori in formazione, studenti di teatro, giovani ed adolescenti anche in situazioni di marginalità e difficoltà in numerosi paesi. Come docente ha iniziato la sua attività di ricerca e formazione negli anni '90, realizzando laboratori teatrali bilingue e stage e corsi teatrali intensivi in italiano, portoghese, spagnolo e inglese in diverse città e festival. (Seb)