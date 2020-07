Polonia: presidenziali, Trzaskowski (Po) vuole garantire l'indipendenza dei giudici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due candidati alle elezioni presidenziali polacche hanno preso parte in serata a due dibattiti separati, dopo che non è stato raggiunto un accordo su un dibattito in comune. Il sindaco di Varsavia e candidato di Piattaforma civica (Po) Rafal Trzaskowski ha partecipato a un evento a Leszno, durante il quale ha risposto alle domande dei giornalisti di 20 redazioni. Trzaskowski ha detto di voler essere un presidente "forte e indipendente", capace di difendere l'indipendenza delle istituzioni polacche dai governanti attuali e tendere la mano a chi vuole collaborare con lui. Sul tema delle cosiddette famiglie arcobaleno, Trzaskowski ha dichiarato che lotta e lotterà sempre "contro l'odio e l'esclusione", ma di non avere mai nascosto che "per quanto riguarda le adozioni da parte di coppie omosessuali" è contrario. Interrogato se ci siano elementi della presidenza di Andrzej Duda ai quali dare continuità, Trzaskowski ha menzionato quello di visitare ogni singolo distretto ed essere "un presidente attivo, che visita i cittadini e parla con loro". (segue) (Vap)