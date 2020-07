Polonia: presidenziali, Trzaskowski (Po) vuole garantire l'indipendenza dei giudici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente di Po ha detto anche che, in caso di elezione, il suo rapporto con Piattaforma civica sarebbe collaborativo. "E' ciò che mi distingue dal mio avversario. Duda fa solo ed esclusivamente quanto raccomandato dal suo presidente, Jaroslaw Kaczynski. Ho il timore che il suo telefono funzioni solo in una direzione", ha affermato. Trzaskowski ha nuovamente criticato la televisione pubblica, rea di "manipolazioni e menzogne" e ha ribadito di voler liquidare il canale "Tvp Info". In tema di giustizia, dice di voler assicurare che "i tribunali in Polonia siano indipendenti" e di voler bloccare le iniziative del governo "che vogliono politicizzarli". Sulla politica estera, Trzaskowski ha affermato che "solo una Polonia forte in Ue e nella Nato può essere un partner significativo per gli altri Paesi". (Vap)