Infrastrutture: sottosegretario Trasporti Margiotta, in questo settore il governo deve "correre"

- Il settore della logistica e dei trasporti è uno di quelli più sollecitati nel periodo della quarantena. Lo ha dichiarato Salvatore Margiotta, sottosegretario al ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, nel corso della videoconferenza “Logistica e trasporti, gli strumenti Ue per uscire dalla crisi”. Si tratta di un settore che, seppur messo in straordinaria difficoltà, ha lavorato secondo le necessità, sia in termini di rientro dei cittadini italiani che di circolazione delle merci all’interno del paese, ha ricordato Margiotta, ricordando in questa fase di ripresa l'importanza del lavoro sulle opere infrastrutturali ritenute prioritarie. Il programma “Italia veloce”, come spiegato dal sottosegretario, “ha una forte connessione con la scelta del ferro come scelta prioritaria e si pone in continuità con i programmi e le realizzazioni del precedente governo”. Margiotta ha evidenziato come fra le risorse a disposizione dell’Italia figurino 130 miliardi di euro già finanziati a cui sommare 63,38 miliardi di euro veicolati dal Fondo per la ripresa Ue da mobilitare nel settore. Il governo deve riuscire a “correre”, secondo il sottosegretario, che ribadisce “l’importanza del decreto semplificazione”, testimonianza di volontà di “riformare” le dinamiche che non permettono di velocizzare alcuni processi in Italia.(Frm)