Consiglio regionale lombardo: durante cerimonia 50esimo ricordo delle vittime della pandemia - video

- Durante le celebrazioni per i cinquant’anni di Regione Lombardia il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi ha ricordato le vittime dell’epidemia da coronavirus dichiarando che: “al giusto orgoglio per questa festa di compleanno uniamo il dolore per le vittime dell’epidemia e i loro famigliari, a cui rendiamo un rispettoso omaggio con un momento di raccoglimento in cui ascolteremo 'il silenzio'”. (com)