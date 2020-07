Marocco-Algeria: Rabat nomina nuovo ambasciatore ad Algeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno del Marocco ha nominato Mohamed Ait Ouali nuovo ambasciatore in Algeria, rimpiazzando Lahcen Abdelkhalek. La decisione è stata presa dal re Muhammad VI nel corso di una riunione del Consiglio dei ministri marocchino e in un contesto di tensione tra Rabat e Algeri. Il 4 luglio, il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha dichiarato in un'intervista all'emittente francese "France 24" che "i marocchini sono passati a una nuova escalation" riferendosi all'annunciata costruzione di una base militare poco distante dal confine con l'Algeria. Tebboune ha proseguito affermando che "finora l'escalation era verbale, ma constatiamo che i nostri fratelli marocchini passano a un'altra forma di escalation. Spero che ciò si fermi. Auguriamo tutta la felicità possibile e i migliori sviluppi per il popolo fratello del Marocco". (Ala)