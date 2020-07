Agroalimentare: Confagricoltura, bene obbligo di indicare in etichetta origine prosciutti e salumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il via libera di Bruxelles – con il silenzio/assenso - al decreto interministeriale sull'etichettatura dei trasformati a base di carne suina, come prosciutti e salumi, è un'ottima notizia. E' fondamentale introdurre l'obbligo di informazione al consumatore, che è un valore aggiunto per il settore agroalimentare. Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, commentando la notizia del varo del provvedimento. "Il decreto – ha proseguito Giansanti – è sempre stato fortemente sollecitato da Confagricoltura. Ringrazio i ministri Bellanova, Patuanelli e Speranza per aver accolto la proposta che presentammo al tavolo settoriale di aprile 2019, dove constatammo con piacere l'unanimità di vedute da parte del governo e di tutte le organizzazioni presenti". Nelle etichette di prosciutti e salumi ora sarà obbligatorio indicare i Paesi di nascita, allevamento e macellazione dei capi. E solo quando tutti e tre saranno il nostro, si potrà apporre l'indicazione di prodotti '100 per cento italiani'. "Siamo convinti - ha osservato il presidente della Federazione allevatori suini di Confagricoltura Claudio Canali - che sia questa la strada da seguire per una reale valorizzazione del mercato della carne suinicola nazionale, con effetti positivi sui consumi. E per rilanciare un comparto, come quello suinicolo, fortemente penalizzato dalla chiusura del canale Ho.Re.Ca. nel periodo del lockdown". (segue) (Com)