Agroalimentare: Confagricoltura, bene obbligo di indicare in etichetta origine prosciutti e salumi (2)

- Canali, quindi, ha fatto presente come - nei disciplinari di produzione di molti prodotti a indicazione geografica a base di carni suine - l'origine della materia prima possa essere distante dall'Italia. "Ci troviamo nella paradossale situazione che il nuovo decreto obblighi i trasformatori ed i prosciuttifici ad indicare in etichetta l'origine delle carni suine alla base dei loro prodotti ma non per quelli che si fregiano delle indicazioni geografiche". "Auspichiamo ora – ha concluso il rappresentante di Confagricoltura - un nuovo traguardo per il settore suinicolo, quello di tracciare l'origine di tutta la carne risultante dagli animali certificati come idonei per DOP ed IGP. Un ulteriore passo verso la valorizzazione, oltre della coscia, di tutti i tagli ed a completa garanzia del consumatore". (Com)