Campania: industria calzaturiera, -19,1 per cento l'export nel primo trimestre

- La crisi Covid-19 colpisce duramente il settore calzaturiero italiano che nei primi mesi del 2020 registra un crollo delle esportazioni e dei consumi. I dati raccolti ed elaborati dal Centro Studi di Confindustria Moda per Assocalzaturifici parlano chiaro: a marzo l’export è calato del -33,7 per cento in quantità e del -30 per cento in valore, mentre sul fronte dei consumi si rileva un calo delle vendite nei primi quattro mesi del -29,7 per cento a volume e del -33,7 per cento in termini di spesa. Nel primo trimestre, in Campania, flessione importante sul fronte delle esportazioni (-19,1 per cento a valore). Il numero di imprese attive produttrici di calzature e componentistica ha registrato un saldo negativo di 11 unità rispetto a dicembre (-0,7 per cento), con la perdita di -55 addetti (pari al -0,9 per cento, tra industria e artigianato): dati che ancora ovviamente non registrano gli effetti dell’emergenza Covid-19. Impennata invece, nei primi 5 mesi, nel ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (+575 per cento): 4,4 milioni di ore autorizzate contro le 655mila di gennaio-maggio 2019. Sull’andamento nazionale del comparto interviene Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici ha dichiarato: “Questi dati non fanno che confermare le tendenze negative emerse già qualche settimana fa dall’indagine relativa all’impatto dell’emergenza pandemica che abbiamo condotto presso le aziende del comparto in pieno lockdown. Le imprese hanno infatti accusato nel primo trimestre una flessione media del fatturato pari al -38,4 per cento con una perdita complessiva settoriale stimata in 1,7miliardi di euro. Inoltre la cassa integrazione guadagni nel bimestre aprile-maggio ha segnato un aumento complessivo pari al +2437 per cento, 31,5 milioni di ore autorizzate contro 1,2 milioni dello stesso periodo 2019. In soli due mesi, dunque, quasi il quadruplo delle ore concesse nell’intero anno scorso". (segue) (Ren)