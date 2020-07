Campania: industria calzaturiera, -19,1 per cento l'export nel primo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una situazione - ha aggiunto Badon - resa critica dal combinato negativo fra l’impossibilità di lavorare durante l’emergenza e la domanda delle famiglie largamente penalizzata dall’interruzione delle vendite fisiche in marzo ed aprile, cui va aggiunta una propensione estremamente cauta della clientela verso gli acquisti. Per contrastare questa battuta d’arresto abbiamo iniziato un intenso dialogo con le Istituzioni chiedendo in particolare di rafforzare la linea 394. È fondamentale che Simest possa erogare un finanziamento alle aziende italiane che partecipano a manifestazioni internazionali in Italia come Micam in programma a settembre. E’ necessario avere una quota a fondo perduto di questo finanziamento. Questa sarebbe l’unica vera soluzione per far ripartire le medio-piccole imprese sui mercati internazionali”. La rilevazione degli acquisti delle famiglie mostra contrazioni generalizzate in tutti i segmenti merceologici, con flessioni superiori al 30 per cento sia in volume che valore rispetto a gennaio-aprile 2019 (eccezion fatta, per il segmento pantofoleria/relax, sceso del -17 per cento in paia e del -16 per cento in spesa) e prezzi medi diminuiti del -5,7 per cento. Mercato Italia in forte frenata, dunque, nonostante la comprensibile crescita degli acquisti online. Secondo Sita Ricerca, infatti, le vendite via web del fashion nel primo quadrimestre sarebbero cresciute del +14 per cento in valore, raggiungendo una quota del 23 per cento sul totale spesa, contro il 13,1 per cento del 2019. Per quanto riguarda i flussi commerciali internazionali, sono state esportate nei primi 3 mesi dell’anno 52,7 milioni di paia, operazioni di pura commercializzazione incluse, oltre 9 milioni in meno rispetto a gennaio-marzo 2019, per 2,43 miliardi di euro (pari al -14,7 per cento in volume e al -9,2 per cento in valore). (segue) (Ren)