Campania: industria calzaturiera, -19,1 per cento l'export nel primo trimestre (3)

- Secondo il centro studi di Confindustra Moda si tratta di un trend destinato a peggiorare ulteriormente coi dati di aprile, altro mese di prolungata inattività: l’indice mensile Istat della produzione industriale calzaturiera, infatti, ha registrato in aprile un -89,3 per cento dopo il -55,2 per cento di marzo. Arretramenti prossimi al -20 per cento in volume si sono registrati per l’export delle scarpe con tomaio in pelle o in tessuto (-17,4 per cento entrambe le tipologie sui primi 3 mesi 2019) e per le pantofole (-20,5 per cento). Meno pesante la contrazione per il comparto sintetico (-8,6 per cento), l’unico con un debole segno positivo in valore (+1,2 per cento). L’analisi per area geografica mostra cali non trascurabili sia intra-Ue (considerata da quest’anno a 27 Paesi, dopo l’uscita del Regno Unito) che extra-Ue. I flussi verso i mercati comunitari registrano flessioni del -12,6 per cento in volume e del -8,2 per cento a valore; mentre quelli fuori dai confini dell’Unione contrazioni ancora più marcate, del -18,2 per cento in quantità e -10,1 per cento in valore. Cali generalizzati tra i mercati, con pochissime eccezioni: nelle prime 15 destinazioni cresce in volume solo la Polonia. La Corea del Sud segna un +17,2 per cento in valore, limitando la perdita in quantità a un -2,7 per cento. La Germania, già con trend negativo nel 2019, perde il -6,1 per cento nelle paia e il -3,3 per cento in valore. Pesanti le flessioni dei flussi verso Cina e Hong Kong (-23 per cento in quantità per entrambe); analoga la riduzione delle paia dirette in Csi (-23,4 per cento). Male gli Usa (-15,2 per cento). Superiore al 20 per cento il calo dei volumi esportati verso Svizzera e Francia, ai primi due posti per valore. Il saldo commerciale dei primi 3 mesi, pur rimanendo in attivo per 1 miliardo di euro, si è contratto del -15 per cento. (Ren)