Romania: intensificati controlli per verificare rispetto delle misure di protezione contro Covid-19

- Dopo il nuovo aumento dei contagi da Covid-19 in Romania, le autorità hanno intensificato i controlli per verificare il modo in cui vengono osservate le attuali regole di sicurezza sanitaria. Lo riferisce l'agenzia d'informazione romena "Hotnews". Questo weekend sono state prese di mira soprattutto le zone turistiche affollate, come il litorale del Mar Nero e le stazioni montane. Le autorità hanno ribadito che l’obiettivo prioritario è prevenire il diffondersi del virus e laddove sono state individuate gravi irregolarità sono state prese misure ferme. Le autorità ammoniscono che le azioni continueranno durante lo stato di allerta, soprattutto sul litorale, nelle zone affollate, nei centri commerciali, mercati e locali all'aperto. Il ministro dell'Interno romeno, Marcel Vela, ha sottolineato in una dichiarazione che gli operatori economici che trasgrediscono le regole rischiano la sospensione dell'autorizzazione di funzionamento. Vela ha aggiunto che, in seguito al distaccamento sul litorale di più poliziotti di altre zone del paese, il numero dei controlli aumenterà. (segue) (Rob)