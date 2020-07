Romania: intensificati controlli per verificare rispetto delle misure di protezione contro Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro romeno ha aggiunto di sperare che non sia necessario chiudere le spiagge. Dal 4 luglio è operativa anche una linea verde dove i romeni possono segnalare eventuali trasgressioni alle norme di protezione sanitaria. Con alcune eccezioni, la Corte costituzionale romena ha dichiarato le multe inflitte questa primavera, durante lo stato di emergenza, contrarie alla legge fondamentale, aprendo vie giuridiche supplementari per la loro cancellazione. Sino a inizio maggio, le autorità hanno multato oltre 300 mila persone per una somma totale che supera 120 milioni di euro. (Rob)