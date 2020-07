Ungheria: ambasciatore Usa a Budapest, Ungheria attrae attenzioni grandi potenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria sta attraendo l'attenzione di grandi potenze quali gli Stati Uniti, la Cina e la Russia. Lo ha detto l'ambasciatore Usa in Ungheria, David Cornstein, parlando al talk show radiofonico "Cats Roundtable". Secondo il rappresentante diplomatico, se negli Stati Uniti si può parlare di una situazione polarizzata, l'espressione "è una sottovalutazione rispetto a quanto accade in Europa". Questioni controverse quali quella migratoria oppongono "l'Est all'Ovest, il Nord al Sud, i liberali ai governi conservatori". Alcuni Paesi come la Germania dicono semplicemente "facciamo entrare tutti", mentre altri come l'Ungheria si dicono "voglio mantenere questo paese ungherese e non sono interessato a far entrare un sacco di gente, specialmente dall'Africa", ha affermato Cornstein. Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, "non è pronto a riaprire le frontiere finché non saranno sicure. Al momento a causa del coronavirus è tutto chiuso". "L'Ungheria ha avuto molto successo" nella lotta alla pandemia e il premier Orban "non è interessato ad aprire i confini". A proposito dell'influenza russa su Budapest, l'ambasciatore reputa che la relazione privilegiata con Mosca sia dovuta soprattutto alla prossimità geografica e alla "dipendenza energetica" di Budapest. L'Ungheria a suo avviso non ha comunque "un'amore per la Russia e quello che rappresenta". (Vap)