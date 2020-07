Donbass: vicepremier Ucraina propone schieramento forze di pace Osce nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina studia la possibilità di schierare forze di pace dell’Osce nei territori occupati del Donbass. Lo ha affermato il vicepremier dell’Ucraina per la Reintegrazione dei territori temporaneamente occupati, Oleksiy Reznikov, nel corso di un intervento televisivo a “Svoboda Slova Tv”. Secondo il vice primo ministro ucraino, l’Osce “ha il diritto di introdurre i suoi peacekeeper, nonostante non sia mai stato fatto prima. Si tratta però di uno scenario legale e formalmente consentito”. Le autorità di Kiev, ha aggiunto Reznikov, auspicano quindi che il personale dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa sia pronto all’eventualità di una missione di pace nel Donbass. (segue) (Rum)