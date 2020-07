Serbia: coronavirus, 18 comuni e province proclamano lo stato d'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a 18 il numero dei comuni e delle province che in Serbia hanno proclamato lo stato d'emergenza a causa dell'aumento dei casi di coronavirus. Secondo quanto riporta l'emittente "Rts", gli ultimi comuni che hanno proclamato lo stato d'emergenza sono Brus, presso il massiccio di Kopaonik, e Cajetina nell'area del massiccio di Zlatibor. Nella giornata di ieri sono stati registrati 289 nuovi casi di Covid-19, secondo i dati emessi dalle autorità sanitarie. Sono 6 i nuovi decessi registrati, mentre sono 93 i pazienti che necessitano di respirazione assistita. Il direttore della Clinica per malattie infettive di Belgrado, Goran Stevanovic, ha dichiarato che sempre più pazienti con quadro clinico grave hanno un'età compresa fra i 30 e i 50 anni. A partire da ieri è in funzione un ospedale Covid all'interno della Beogradska Arena, il centro per eventi sportivi e di spettacolo più grande che si trova nella capitale Belgrado. I pazienti ricoverati all'Arena sono quelli in fase di miglioramento, secondo quanto ha spiegato il ministro della Salute Zlatibor Loncar. (Seb)