Latina: Buschini, buon lavoro a prefetto Falco, grazie a Maria Rosa Trio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nome mio e del Consiglio regionale del Lazio rivolgo le felicitazioni ed i migliori auguri di buon lavoro dottor Maurizio Falco nominato dal Consiglio dei ministri prefetto di Latina". Lo scrive in un comunicato il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini. "Alla dottoressa Maria Rosa Trio il ringraziamento, non formale, per il lavoro portato avanti in questi due anni e mezzo a Latina e l'augurio di buon lavoro - conclude Buschini - nel nuovo incarico alla prefettura di Lecce". (Com)