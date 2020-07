Decreto Semplificazioni: Bonetti, soddisfatti anche se auspicavano per intero Piano Shock

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono soddisfatta, è un risultato importante per il Paese anche se avremmo auspicato per l’intero Piano Shock con tutte le opere da sbloccare. Lo ha detto il ministro per le pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, a "Coffee Break" su La7, commentando l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto Semplificazioni. "Ci sembra un ottimo risultato, con lo sblocco di 50 opere sulle 130 che rientrano in questa progettualità. Semplificazioni delle procedure, più risorse, più strumenti alle Pa e ai commissari per procedere in modo celere sbloccando i cantieri. E poi - aggiunge - ci sono misure per la semplificazione della Pa, per una digitalizzazione del paese a servizio delle famiglie", conclude Bonetti. (Rin)