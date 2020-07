© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo a nome della Regione Lazio i migliori auguri di buon lavoro al dottor Maurizio Falco per la nomina a nuovo prefetto di Latina. Al prefetto Maria Rosa Trio i ringraziamenti per quanto fatto e le congratulazioni per il nuovo incarico a Lecce". E' quanto scrive in una nota il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. (Com)