Ue: Gentiloni, stime negative per l'Italia causate da prolungato periodo di chiusura

- Le previsioni economiche negative sull’Italia presentate oggi dalla Commissione europea tengono conto della situazione del paese: l’Italia è stata il paese in Europa con il periodo di chiusura più prolungato ed è noto l’impatto devastante di queste misure sulle economie. Lo ha detto il commissario Ue per gli affari economici, Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa sulle previsioni economiche estive presentate oggi dall’esecutivo europeo. “Le previsioni sulla ripresa dell’anno prossimo sono basate su diversi fattori, non ultimo il fatto che la zona più colpita è stata la zona trainante dell’economia italiana e le preoccupazioni sul commercio internazionale visto che l’Italia è un paese orientato all’export”, ha detto Gentiloni, ribadendo che, nonostante ciò, comunque “si prevede una stima di crescita intorno al 6 per cento" nel 2021. (Beb)