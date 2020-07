Frosinone: a Sora comune mette a disposizione biciclette per dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua l’impegno del comune di Sora nella promozione della mobilità sostenibile. Il sindaco Roberto De Donatis annuncia che 10 biciclette in possesso dell’ente saranno date in comodato d’uso gratuito ai dipendenti comunali residenti nel raggio di 6 chilometri dalle propria sede lavorativa. L'iniziativa è stata adottata con una delibera di giunta lo scorso 2 luglio. I mezzi potranno essere utilizzati dal personale per gli spostamenti casa-lavoro. Qualora le domande pervenute risultassero superiori alla disponibilità, si procederà con estrazione fra i richiedenti. In caso di un minore numero di richieste una parte delle biciclette potrà essere utilizzata dai dipendenti per gli spostamenti di servizio previsti all'interno dell’area urbana ed extraurbana entro un raggio di 6 chilometri e la quota rimanente assegnata ai lavoratori rientrati nei progetti sociali dell’ente per garantire il percorso casa-lavoro e gli spostamenti di servizio entro un raggio di 6 chilometri. "L’iniziativa che abbiamo adottato è volta a rafforzare ed integrare le azioni di mobilità sostenibile, già adottate dal Comune, per ridurre l’inquinamento atmosferico e la congestione derivante dal traffico, nonché diffondere l’utilizzo di mezzi di trasporto ad impatto ambientale zero. Continuiamo a lavorare al raggiungimento degli obiettivi posti dall'Unione Europea riguardo il contenimento delle emissioni in atmosfera e la riduzione dei costi sociali legati agli elevati tempi di percorrenza anche nel caso di brevi distanze”, ha dichiarato il sindaco Roberto De Donatis.(Com)