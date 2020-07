© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Virginia Raggi sindaco blogger. La sua mission sarebbe il programma su cui è stata eletta. Obiettivi raggiunti zero. Basta un giro per Roma per capire che quanto scrive non è vero: asfalto groviera, rifiuti in strada, bus e metro guasti e scioperi all'orizzonte", Così in un tweet, il consigliere del Pd capitolino Ilaria Piccolo. (Com)