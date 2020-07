India-Cina: stampa, piano di disimpegno prevede zone cuscinetto e periodo di stabilizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La videotelefonata di domenica tra il consigliere per la Sicurezza nazionale dell’India, Ajit Doval, e il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, entrambi rappresentanti speciali dei rispettivi paesi per le questioni dei confini, è durata due ore e ha rappresentato una svolta dopo diversi colloqui militari e diplomatici, secondo le indiscrezioni della stampa indiana. Dopo il confronto tra Doval e Wang è iniziato il disimpegno militare della Valle del Galwan, teatro di uno scontro fra truppe lo scorso 15 giugno costato all’Esercito indiano venti uomini. Il quotidiano “The Times of India”, sulla base di fonti governative, riferisce che è stata creata una zona cuscinetto nel punto di pattugliamento 14, il sito dello scontro del 15 giugno, e che l’Esercito cinese ha rimosso tende e strutture temporanee ed è arretrato di un chilometro e mezzo. Sul lago Pangong, invece, si è spostato dal Finger 4 verso il Finger 5, due delle otto scogliere che vi si affacciano. Quella iniziata corrisponde alla fase 1 del piano, che si completerà con la creazione di altre zone cuscinetto nei punti di pattugliamento 15 e 17a. Poi dovrebbe seguire un periodo di stabilizzazione di tre-quattro settimane per verificare i progressi. (segue) (Inn)