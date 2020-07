India-Cina: stampa, piano di disimpegno prevede zone cuscinetto e periodo di stabilizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intero processo, dunque, dovrebbe essere piuttosto lungo, anche se non ci fossero ulteriori incidenti. L’Esercito indiano ha dispiegato nel Ladakh una forza aggiuntiva di 30 mila militari. Nel frattempo, il ministero della Difesa prosegue col rafforzamento delle infrastrutture al confine. Oggi il ministro, Rajnath Singh, ha avuto una riunione col responsabile dell’Organizzazione delle strade di frontiera (Bro), Harpal Singh, sui progetti in corso lungo la linea di controllo effettiva (Lac), la zona di confine contesa con la Cina, e lungo la linea di controllo (Loc), la demarcazione militare che separa il Kashmir indiano da quello pakistano. Il potenziamento delle infrastrutture da parte indiana, in particolare la costruzione di un ponte lungo 60 metri sul Galwan, nel Ladakh orientale, è stato uno dei motivi dello scontro con la Cina. (segue) (Inn)