- A causa della crisi del coronavirus, nel 2020 il Pil della Germania subirà una contrazione del 6,3 per cento, per poi tornare a crescere del 5,3 per cento nel prossimo anno. È quanto si apprende dalle previsioni della Commissione europea sull'andamento dell'economia dell'Ue, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. (Geb)