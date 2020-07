Ue: Gentiloni su stime economiche, attenuato il colpo ma serve accordo su piano ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta politica in tutta Europa alla pandemia di coronavirus ha contribuito ad attenuare il colpo, ma questa rimane una storia di disuguaglianza e, per questo, è importante raggiungere un rapido accordo sul piano di ripresa proposto dalla Commissione. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, presentando le previsioni economiche d'estate della Commissione europea. Gentiloni ha ricordato che sono morte nel mondo oltre mezzo milione di persone per il Coronavirus e che il numero è "in aumento di giorno in giorno, in alcune parti del mondo a un ritmo allarmante". Secondo il commissario, le previsioni economiche d'estate mostrano "i devastanti effetti economici di quella pandemia". Gentiloni ha sottolineato che "la risposta politica in tutta Europa ha contribuito ad attenuare il colpo per i nostri cittadini, eppure questa rimane una storia di divergenza, disuguaglianza e insicurezza in aumento. Questo è il motivo per cui è così importante raggiungere un rapido accordo sul piano di risanamento proposto dalla Commissione, iniettare nuova fiducia e nuovi finanziamenti nelle nostre economie in questo momento critico", ha aggiunto il commissario Ue. (Beb)