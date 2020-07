Regno Unito: Sunak annuncerà investimenti sostenibili per 3,3 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere dello Scacchiere britannico Rishi Sunak dovrebbe annunciare un pacchetto di investimenti sostenibili da 3,3 miliardi di euro. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". Gli investimenti sarebbero volti a riqualificare gli edifici pubblici attraverso la decarbonizzazione, e a e tagliare le emissioni di Co2 di edifici che non sono energeticamente efficienti. Secondo il "The Guardian" il cancelliere utilizzerà la cosiddetta dichiarazione estiva sull'economia dell'8 di luglio per smorzare le critiche. Infatti molti commentatori ritengono che le sue proposte riguardanti l'ambiente non siano abbastanza ambiziose. Sunak intende invece dare il via ad una ripresa economica ponendo l'attenzione sull'ambiente attraverso la creazione di migliaia di posti di lavoro nell'industria edilizia sostenibile. Il cancelliere ha infatti precedentemente dichiarato che la decarbonizzazione di case, scuole, ospedali, prigioni e basi militare sarà importante per raggiungere l'obiettivo di zero emissioni entro il 2050 nel Regno Unito. (segue) (Rel)