Regno Unito: Sunak annuncerà investimenti sostenibili per 3,3 miliardi di euro (2)

- I partiti dell'opposizione e i gruppi di attivisti non sono tuttavia soddisfatti da quelle che sembrano essere le probabili proposte di Sunak. Il ministro "ombra" per le Imprese del Partito laburista Ed Miliband ha affermato di "aver richiesto in modo consistente una ripresa che si concentri sull'efficienza energetica" e di "supportare tutte le misure che vanno in quella direzione". "Tuttavia c'è bisogno di un impegno maggiore per metterci in linea con il nostro obiettivo di zero emissioni, che includa un''armata' di giovani che trovino posti di lavoro nella comparto della sostenibilità, investimenti nelle energie rinnovabili e un piano per modificare la nostra rete dei trasporti", ha aggiunto Miliband. Secondo il ministro "ombra", il governo non sta facendo abbastanza in un momento fondamentale per la sostenibilità. (Rel)