Cdm: nomine, movimenti prefetti e leggi regionali

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito ieri 6 luglio a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro ha deliberato: su proposta del Ministro della difesa, Lorenzo Guerini, visti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari, ha deliberato la nomina dell’ammiraglio di squadra Donato Marzano a Presidente della Lega navale italiana; su proposta del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, il conferimento dell’incarico di Capo del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici all'ing. Pietro Baratono, dirigente di prima fascia dei ruoli del ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Lo rende noto un comunicato della presidenza del Consiglio. Inoltre, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, il Consiglio dei ministri ha deliberato il seguente movimento di Prefetti: dott. Claudio Sgaraglia da Perugia, assume le funzioni di Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali; dott. Armando Gradone da Siena, assume le funzioni di Prefetto di Perugia; dott.ssa Maria Forte da Reggio Emilia, assume le funzioni di Prefetto di Siena; dott.ssa Iolanda Rolli da Macerata assume le funzioni di Prefetto di Reggio Emilia, dott. Flavio Ferdani nominato prefetto, assume le funzioni di Prefetto di Macerata; dott.ssa Maria Teresa Cucinotta da Lecce, assume le funzioni di Prefetto di Catanzaro; dott.ssa Maria Rosa Trio da Latina, assume le funzioni di Prefetto di Lecce; dott. Maurizio Falco da Piacenza, assume le funzioni di Prefetto di Latina; dott.ssa Daniela Lupo nominata prefetto, assume le funzioni di Prefetto di Piacenza; dott. Giancarlo Di Vincenzo assume le funzioni di Prefetto di Pescara, cessando dalla posizione di disponibilità ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis del D.lgs n. 139/2000; dott. Angelo Carbone da Direttore Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione assume le funzioni di Ispettore Generale di Amministrazione con incarico; dott.ssa Alessandra Camporota da Rimini, assume le funzioni di Direttore Centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione; dott. Giuseppe Forlenza nominato prefetto, assume le funzioni di Prefetto di Rimini; dott. Giacomo Barbato da Chieti, assume le funzioni di Direttore centrale per l'amministrazione generale presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; dott. Armando Forgione (Dirigente Generale di P.S.) nominato prefetto, assume le funzioni di Prefetto di Chieti. (segue) (Com)