Cdm: nomine, movimenti prefetti e leggi regionali (2)

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato otto leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato di non impugnare: la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 6 del 12/05/2020 “Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all’estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio”; la legge della Regione Piemonte n. 12 del 15/05/2020 “Primi interventi di sostegno per contrastare l’emergenza da Covid-19”; la legge della Regione Puglia n. 12 del 15/05/2020 “Misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze socioeconomiche derivanti dalla pandemia Covid-19”; la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 7 del 14/05/2020 “Contributi per interventi per la manutenzione delle reti stradali comunali”; la legge della Regione Marche n. 18 del 13/05/2020 “Modifiche urgenti alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 “Istituzione del sistema regionale del servizio civile””; la legge della Regione Piemonte n. 11 del 15/05/2020 “Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari)”; la legge della Regione Veneto n. 15 del 20/05/2020 “Modifica della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali””; la legge della Regione Veneto n. 16 del 20/05/2020 “Norme per la partecipazione dei Gruppi consiliari al sostegno delle politiche regionali per il contrasto alle emergenze: modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari””. (Com)