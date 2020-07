Yemen: Iran contrabbanda armi agli Houthi tramite pescherecci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello Yemen riconosciuto dalla Comunità internazionale ha accusato l'Iran di usare navi da pesca nelle acque territoriali yemenite come copertura per il contrabbando di armi, missili balistici e droni verso la milizia Houthi. Il governo yemenita, in un incontro in videoconferenza tenutosi ieri sera, ha espresso la sua condanna delle attività ostili condotte dalle navi iraniane nelle acque regionali yemenite. Secondo quanto riferisce l’emittente televisiva panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, l’esecutivo anche invitato le Nazioni Unite e i membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'Onu a condannare queste attività ostili e ad esercitare pressioni sull’Iran affinché interrompa le sue pratiche in violazione della sovranità, della sicurezza e della stabilità dello Yemen. (Res)