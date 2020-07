Yemen: operazione dell'esercito contro gli Houthi a Sana'a

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze dell'esercito regolare yemenita hanno lanciato un attacco contro i siti dei ribelli sciiti Houthi nel fronte Najd al Ataq nel distretto di Nihm, a est di Sana'a, in concomitanza con un'imboscata contro miliziani Houthi nel fronte di Salb nello stesso distretto. L'ufficio stampa dell'esercito yemenita, in una nota, ha affermato che le truppe sono riuscite a liberare diversi siti nell'area di Najd al Ataq, durante un attacco rapido che ha provocato anche la morte di molti membri della milizia Houthi. L’emittente televisiva di proprietà saudita “Al Arabiya” ha sottolineato che l'attacco è avvenuto in coincidenza con un’imboscata che ha preso di mira la milizia sciita nelle vicinanze dei Monti Salab e ha provocato la morte di tutti gli elementi che stavano cercando di infiltrarsi in un sito militare. (Res)