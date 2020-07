Francia: oggi il primo Consiglio dei ministri per il nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si riunisce per la prima volta la nuova squadra di governo francese per il Consiglio dei ministri dopo il rimpasto annunciato ieri, 6 luglio, dall'Eliseo. Il presidente Emanuel Macron riceverà i ministri alle 15. Il nuovo esecutivo conta sedici ministri, quattordici ministri delegati e un sottosegretario. Nei prossimi giorni arriveranno altre nomine per i sottosegretari. In mattinata si terranno diversi passaggi di consegne nei vari ministeri. Nella serata di domani, 8 luglio, il primo ministro Jean Castex comincerà a ricevere le parti sociali per discutere dei principali dossier, soprattutto quelli riguardanti la riforma delle pensioni. (Frp)