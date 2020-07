Decreto Semplificazioni: Renzi, non è piano shock ma passo in avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il via libera del Consiglio dei ministri al decreto Semplificazioni, il leader di Italia viva ha dichiarato su Twitter: "Ciò che esce dal consiglio dei ministri non è interamente il piano shock come noi l’avevamo designato ma è un passo in avanti importante nella direzione indicata da Italia Viva. Ora - conclude Renzi - apriamo i cantieri e chiudiamo le polemiche. L’Italia ha bisogno di lavoro non di assistenzialismo". (Rin)