Politica: Calenda (Azione), è diventata una sorta di X Factor

- La politica è diventata una sorta di X Factor: lo dichiara Carlo Calenda, europarlamentare e fondatore di Azione, intervenuto su Cusano Tv Italia. Sull’attuale classe dirigente, Calenda sostiene che “il problema dei partiti è che anno perpetuato per anni la stessa classe dirigente. Tutta la nuova classe dirigente che ha amministrato bene il territorio non trova spazio. E’ la ragione per cui Azione non cerca e non vuole parlamentari, ma persone di qualità che hanno amministrato bene nei comuni e nelle regioni. Io sono convinto - spiega - che senza consapevolezza questo Paese non cambierà mai e continueremo come dei criceti su una giostra a sostenere l’eroe di turno e poi ogni volta a rimanere delusi. Non esercitiamo il nostro ruolo di cittadini in modo consapevole, valutando l’esperienza e la coerenza dei politici. Salvini è uno che ha detto: l’Italia è una merda, poi ha detto ‘Prima gli italiani’. Ha detto: i terroni puzzano, poi ha detto di voler sfondare nel sud Italia. Questa è una politica fatta da persone molto incapaci, estremamente poco coerenti, che ci tengono legati con una specie di tifo calcistico tra destra e sinistra, quando in realtà non vale mai i provvedimenti che fanno, sono solo chiacchiere, come il Pd che alla fine si tiene i decreti sicurezza. Questa roba non va più bene", spiega l'europarlamentare. (segue) (Rin)