Coronavirus: 164 nuovi casi confermati in Marocco

- Sono 164 i nuovi casi di coronavirus e 448 le guarigioni registrate in Marocco nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato il ministero della Salute di Rabat. Questa nuova valutazione porta a 14.379 il numero di contagi nel Regno dopo la dichiarazione del primo caso del 2 marzo e a 10.137 il numero di persone completamente guarite, o un tasso di guarigione di circa il 70,7 per cento, ha affermato il capo del Servizio per le malattie epidemiche presso il dipartimento di epidemiologia del ministero della salute, Hind Ezzine. Il bilancio delle vittime ha raggiunto 237, con due morti registrati nelle ultime 24 ore e un tasso di letalità dell'1,6 per cento, ha aggiunto.(Mar)