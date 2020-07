Libano: Banca centrale fissa tasso di cambio per importazioni alimentari e manifattura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Libano ha fissato a 3.900 lire per un dollaro il tasso di cambio da applicare per le importazioni nel settore alimentare e nella manifattura. Lo riferisce il portale d'informazione libanese "Naharnet". La Banca centrale ha altresì annunciato che le richieste di dollari vanno inoltrate ai singoli istituti di credito e pagate in lire in attesa che l'accredito in dollari venga poi effettuato dalla Banca centrale. Per il resto delle transazioni, il cambio ufficiale rimane quello di 1.507,5 lire per un dollaro, mentre al mercato nero un biglietto verde viene scambiato ormai per oltre 9.000 lire libanesi. (Res)