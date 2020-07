Tlc: “Handelsblatt”, Deutsche Telekom rafforza la cooperazione con Huawei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di telecomunicazioni tedesca Deutsche Telekom ha rafforzato la cooperazione con la concorrente cinese Huawei, sino a divenire “sempre più dipendente” dalla Cina. È quanto afferma oggi il quotidiano “Handelsblatt”, che sostiene di aver avuto accesso a documenti riservati di Deutsche Telekom. La collaborazione tra tale gruppo e Huawei è fonte di preoccupazione. Le agenzia di intelligence di diversi paesi, tra cui Stati Uniti e Germania, hanno infatti ripetutamente avvertito del controllo che il governo cinese eserciterebbe su Huawei, con l'azienda che svolgerebbe attività di spionaggio per conto delle autorità di Pechino. A ogni modo, l'amministratore delegato di Deutsche Telekom, Timotheus Hoettges, ha portato avanti la collaborazione con l'azienda cinese nel servizio Open Telekom Cloud, nello sviluppo della rete 5G in Germania, nell'espansione della banda larga nel paese e nelle offerte televisive. Si tratta di una cooperazione che va “molto oltre” la misura che l'apparato di sicurezza della Germania potrebbe “apprezzare”. Deutsche Telekom ha confermato di collaborare con Huawei in diversi settori, ma ha negato che si tratti di una “notevole dipendenza”. A tal riguardo, dall'azienda fanno sapere che “il fatturato con Huawei è diminuito negli ultimi anni”. Inoltre, la quota del gruppo cinese in Deutsche Telekom in Europa è “soltanto del 25 per cento”. (segue) (Geb)