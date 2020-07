Tlc: “Handelsblatt”, Deutsche Telekom rafforza la cooperazione con Huawei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, i documenti visionati dal quotidiano tedesco “Handelsblatt” dipingono un'immagine diversa. Per esempio, nel 2020, il 65 per cento di tutti i componenti installati da Deutsche Telekom in Germania saranno forniti da Huawei. Un portavoce del gruppo cinese ha dichiarato che l'azienda “non ha mai nascosto la sua stretta collaborazione con Deutsche Telekom”. Per il 5G, dai documenti visionati da “Handeslblatt” risulta che Hoettges avrebbe dichiarato: “Continueremo a lavorare insieme e Huawei è la chiave per i nostri piani”. L'Ad di Deutsche Telekom ha, inoltre, affermato che avrebbe condiviso “il piano generale 5G per i prossimi 12-24 mesi” con Huawei. (Geb)