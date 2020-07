Spagna: patto governo-Partito popolare su sistema informativo sanitario centralizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi scatenata dalla pandemia del coronavirus in Spagna ha fatto emergere "criticità" nel trasferimento delle informazioni che le Comunità autonome avrebbero dovuto fornire al governo centrale e, pertanto, il governo del premier, Pedro Sanchez, ha concordato con il Partito popolare (Pp) uno "snellimento" del sistema per agevolare le comunicazioni. Secondo quanto riferisce il quotidiano "El Mundo" che ha consultato fonti vicine all'esecutivo, il ministero della Sanità ha dovuto più volte cambiare la sua metodologia nella raccolta dei dati, con il risultato di creare un senso di "caos" tra i governi regionali e un chiaro disallineamento nelle statistiche, rendendo evidente che il sistema non si sia rivelato "abbastanza agile". Il Pp ha chiesto che tale sistema sia costituito da un archivio centralizzato di dati grezzi con tutte le informazioni del sistema sanitario che serviranno come base fondamentale per l'assistenza sanitaria, rendendolo "più orizzontale" ed efficiente. Questo consentirebbe di ottenere più rapidamente i dati sui nuovi casi e di consentire un intervento tempestivo, soprattutto in caso di diversi focolai di Covid-19 nelle varie province della Spagna. (Spm)