Indonesia: l’isola di Bali riaprirà ai turisti l’11 settembre

- L’isola di Bali, principale meta turistica internazionale dell’Indonesia, tornerà ad accogliere i turisti domestici a partire dalla fine di luglio, e i visitatori stranieri dall11 settembre. Lo hanno annunciato le autorità locali, mentre monta la pressione per rilanciare il settore turistico devastato dalla crisi pandemica, a dispetto dei casi di contagio ancora in aumento nell’isola. I turisti indonesiano potranno visitare le spiagge, i templi e le principali località per il surfing dell’isola dal 31 luglio, ha annunciato oggi il governo provinciale; gli stranieri potranno tornare nel paese dall’11 settembre. La riapertura dell’industria del turismo è parte dei piani per il rilancio progressivo dell’economia, hanno riferito le autorità locali, citate dal quotidiano “Bangkok Post”. Bali ha conseguito alcuni iniziali successi nel contenimento del nuovo coronavirus, ma a giugno ha visto aumentare i casi di contagio a seguito del ritorno nell’isola dei lavoratori stranieri, e dell’aumento dei test diagnostici effettuati dalle autorità sanitarie. (Fim)