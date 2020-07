Russia: 45 per cento quota cittadini con reddito inferiore a 185 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la pandemia, la percentuale di cittadini russi con un reddito inferiore a 15 mila rubli al mese (circa 185 euro) è aumentata al 45 per cento, mentre quella parte della popolazione che vive con entrate inferiori a 5 mila rubli al mese (62 euro) mostra una tendenza in crescita. È quanto mostrato da un sondaggio della compagnia assicurativa Rosgosstrakh e del centro scientifico e tecnico Perspektiva. Nel paese il reddito minimo di sussistenza è calcolato sui prezzi al consumo nel semestre precedente ed è adeguato in base ai parametri regionali. Nel 2020 è stato fissato per legge al livello di 12130 rubli (148 euro). La quota di russi con un reddito inferiore a 15 mila rubli al mese al mese è aumentata dal 38,1 per cento di febbraio al 44,6 per cento di giugno. Circa il 20 per cento della popolazione ha registrato una significativa riduzione delle entrate da marzo. Una persona su dieci ha perso completamente i suoi guadagni, riferisce l'agenzia "Rbk", citando lo studio. L'analisi è stata condotta prima e dopo dell'introduzione delle principali restrizioni di quarantena: a febbraio (dal 26 febbraio al 3 marzo) e a giugno. Lo studio ha dunque rivelato l'impatto della pandemia e delle misure restrittive sulla situazione finanziaria dei cittadini. (segue) (Rum)