Russia: 45 per cento quota cittadini con reddito inferiore a 185 euro (2)

- La quota di russi con un reddito medio mensile di oltre 15 mila rubli è diminuita dal 61,8 per cento di febbraio al 55,3 per cento di giugno e la percentuale di intervistati con un reddito superiore a 25 mila rubli è diminuita dal 36,2 al 27,1 per cento. Il maggior numero di russi, secondo il sondaggio, vive di entrate da 5 a 15 mila rubli (62-185 euro) al mese. La quota di questa fascia di reddito durante la crisi pandemica è aumentata dal 31,2 di febbraio al 36,5 per cento di giugno. La percentuale di intervistati con un reddito mensile medio da 15 mila a 25 mila rubli (185–307 euro) è aumentata dal 25,6 per cento di febbraio al 28,2 per cento di giugno. L'8,1 per cento degli intervistati a giugno ha riferito di avere un reddito medio inferiore ai 5 mila rubli al mese, con un aumento di 1,2 punti percentuali rispetto al sondaggio di febbraio (6,9 per cento). La quota di russi con un reddito di 25–35 mila rubli è diminuita dal 15,3 di febbraio al 13 per cento di giugno. La parte di popolazione con un reddito di 35-50 mila rubli (429-614 euro) è scesa dall'11,5 all'8,5 per cento e quella con un reddito di 50-100 mila rubli (614 - 1230) si è dimezzata: dal 7,6 al 3,5 per cento. Allo stesso tempo, la percentuale di intervistati con un reddito di oltre 100 mila rubli, al contrario, è passata dall'1,8 al 2,1 per cento. Il sondaggio telefonico ha coinvolto 1.500 cittadini russi distribuiti in tutti i distretti federali. (Rum)