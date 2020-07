Ostia: Raggi, partiti lavori di riqualificazione dell'ex stabilimento Arca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Ostia sono partiti i lavori di riqualificazione dell’ex stabilimento balneare Arca, da tempo in stato di abbandono, dove a marzo eravamo già intervenuti per abbattere le strutture irregolari". Lo annuncia in un post su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Avevamo promesso che avremmo detto basta a degrado e abbandono. Avevamo promesso che avremmo abbattuto il 'lungomuro' restituendo la visibilità del mare ai cittadini", aggiunge la prima cittadina di Roma "Lo stiamo facendo. Quest’area, infatti, diventerà una spiaggia libera, accessibile gratuitamente. Riconsegniamo così alla collettività uno spazio pubblico che le appartiene, rendendolo più decoroso e sicuro. Giorno dopo giorno, stiamo eliminando tutto ciò che è illegale. Stiamo portando avanti un lavoro senza precedenti, mai visto prima, e lo stiamo facendo nonostante i continui atti intimidatori da parte di chi, probabilmente, non accetta il ripristino della legalità sul litorale romano. Noi andiamo avanti sempre a testa alta e continuiamo a batterci per restituire ai cittadini una città sicura e adeguata alle esigenze dei tanti che la abitano", ha concluso Virginia Raggi.(Rer)